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Янніс приєднався до компанії баскетболістів з 20 000+ очками за кар'єру в НБА

Олексій Погорелов — 6 березня 2025, 20:39
Янінс Адетокумбо
Янінс Адетокумбо
Instagram Янніса Адетокумбо

Зірка Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо став 52-м гравцем в історії НБА, який подолав позначку в 20 тисяч очок за кар'єру.

Про це повідомляє сайт ліги.

"Грік Фрік" відзначився даним досягненням по ходу матчу проти Далласа (137:107) минулої ночі. 30-річний бігмен оформив дабл-дабл з 32 очок та 15 підбирань.

Варто зазначити, що Янніс став першим гравцем в історії франшизи Бакс, якому підкорилося це досягнення. До того ж, він став шостим наймолодшим гравцем, який діставця цієї позначки.

В більш ранньому віці 20 000 очок за кар'єру набрали тільки ЛеБрон Джеймс, Кевін Дюрант, Кобі Браянт, Вілт Чемберлен та Майкл Джордан.

"Я сподіваюся, що багато людей дивляться на мене. Я представляю людей, які, можливо, не мають всього, можливо, не є найталановитішими, але вони дисципліновані і приходять щовечора, щоб робити правильну справу.

Незалежно від результату, вони продовжують повертатися і продовжують бути дисциплінованими у своїй справі. Я сподіваюся, що зможу представляти всіх цих людей.

Я завжди озираюся на себе, і я не хочу сказати, що мене переповнюють емоції, але це гарне відчуття. Я пишаюся цією подорожжю, але я маю ще так багато чого віддати", – сказав Янніс після матчу.

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У нинішньому сезоні Янніс Адетокумбо провів 49 матчів, у яких набирав у середньому 30,8 очка, 12,1 підбирання та 5,9 передачі (найкращі показники по кар'єрі).

За рахунок цієї перемоги Мілуокі закріпився на четвертому місці Сходу, маючи баланс перемог 36-25.

Нагадаємо, що вчора суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс став першим, кому вдалося набрати за кар'єру 50 000 очок.

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Янніс Адетокумбо

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