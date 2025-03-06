Стрибки з трампліна. Словенія – чемпіони світу в команді

Збірна Словенії зі стрибків на лижах з трампліна завоювала золото чоловічого командного турніру на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Команда у складі Ловро Коса, Домена Превца, Тімі Зайца та Анже Ланішека на 13,4 бала випередила австрійський квартет Даніель Чофеніг, Максімільян Ортнер, Штефан Крафт, Ян Хьорль. Словенії вдалося виграти командний турнір на чемпіонаті світу вдруге поспіль.

Бронзу завоювали господарі, збірна Норвегії, у складі Йоханна Андре Форфанга, Робіна Педерсена, Крістоффера Еріксена Сундаля та Маріуса Ліндвіка.

Збірна України у командному турнірі участі не брала. Вчора наша команда у складі Тетяни Пилипчук, Жанни Глухової, Віталія Калініченка та Євгена Марусяка посіла 14 місце в міксті.

Підсумкові результати: