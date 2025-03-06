Кривбас зробив подарунок Динамо, відібравши очки у Шахтаря

У четвер, 6 березня, у Львові на "Арені Львів" відбувся матч 20 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Шахтар та Кривбас не змогли визначити переможця, зігравши внічию 1:1.

Перші 45 хвилин поєдинку пройшли під ініціативою команди Маріно Пушича, проте до голів справа так і не дійшла.

Це було виправлено під час тайму №2, коли на 57-й хвилині Глейкер Мендоза виконав слалом з чужої половини поля, зіграв у стінку з Деніелом Сосою та переграв Дмитра Різника, пробивши в ближній кут.

Перевага підопічних Юрія Вернидуба протрималася недовго. Через дев'ять хвилин Артем Бондаренко отримав м'яч в штрафній суперника та майстерно перекинув його через Андрія Кліщука. Рахунок став рівний 1:1.

І хоча Шахтар продовжив володіти ініціативою, до переможного голу це не призвело. Номінальні гості також не змогли вирвати три очки – суддя зафіксував нічийний результат.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

20 тур, 6 березня

Шахтар – Кривбас 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Мендоза, 1:1 – 67 Бондаренко.

Шахтар: Різник – Тобіас (84 Невертон), Бондар (65 Бондаренко), Матвієнко, Педріньйо – Криськів (65 Гомес), Назарина, Судаков – Швед (65 Еліас), Егіналду, Кевін (84 Траоре).

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго – Ілич (74 Твердохліб), Хомченовський, Кузик (88 Кожушко), Микитишин (63 Луньов), Мендоза (74 Задерака) – Соса.

Попередження: Педріньйо, Гомес – Микитишин, Луньов, Кузик, Дібанго, Кліщук.

Через цю втрату очок відставання Шахтаря від лідера чемпіонату в особі Динамо знову становить 10 балів. Сьогодні кияни здолали ЛНЗ.

Кривбас у свою чергу перервав двоматчеву серію поразок, здобувши перше очко після зимових канікул. Клуб з Кривого Рогу посідає п'яте місце таблиці УПЛ, маючи в активі 32 очки.