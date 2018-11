Колишній наставник Карпат очолить чемпіона Кореї

53-річний португальський фахівець Жозе Мораїш залишив Карпати.

Як повідомляють корейські ЗМІ, наставник "левів" близький до укладення співпраці з чемпіоном Південної Кореї Чонбук Хюндай Моторс.

Jeonju MBC reported Portuguese manager Jose Morais is very close to being appointed as Jeonbuk Hyundai manager. #kleague pic.twitter.com/52QixRRtLv