Колишній наставник Карпат очолить чемпіона Кореї

53-річний португальський фахівець Жозе Мораїш залишив Карпати.

Як повідомляють корейські ЗМІ, наставник "левів" близький до укладення співпраці з чемпіоном Південної Кореї Чонбук Хюндай Моторс.

Jeonju MBC reported Portuguese manager Jose Morais is very close to being appointed as Jeonbuk Hyundai manager. #kleague pic.twitter.com/52QixRRtLv — Korea Football News (@KORFootballNews) 23 листопада 2018 р.

Нагадаємо, Андрій Ткачук та Ігор Худоб'як більше не є гравцями казахстанського Акжайика.

Також, Карпати планують ініціювати перевірку Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Джерело - Чемпіон.