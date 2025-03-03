Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Рейнджерс розгромив Нешвілл, Кароліна в овертаймі дотиснула Калгарі в НХЛ

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 08:02
Рейнджерс розгромив Нешвілл, Кароліна в овертаймі дотиснула Калгарі в НХЛ

У ніч з 2 на 3 березня відбулась низка матчів в межаї Національної хокейної ліги.

Так, Кароліна в овертаймі дотиснула Калгарі, а Нешвілл розгромно поступився Нью-Йорк Рейнджерс. Окрім того, Даллас у результативному матчі виявився сильнішим за Сент-Луїс.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
3 березня

Кароліна – Калгарі 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Даллас – Сент-Луїс 6:3 (3:2, 2:1, 2:0)

Рейнджерс – Нешвілл 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Вегас – Нью-Джерсі 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Піттсбург – Торонто ОТ 5:6 (3:2, 1:3, 1:0, 0:1)

Міннесота – Бостон 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Раніше повідомлялось, що Сідні Кросбі в матчі з Торонто перевершив рекорд Хоу та Халла.

Калгарі Кароліна Нешвілл НХЛ

Калгарі

Вегас у божевільному матчі переграв Чикаго, Юта розгромила Міннесоту в НХЛ
Кепіталз розгромив Флориду, Детройт по булітах здолав Сіетл та інші матчі НХЛ
Міннесота поступилась Калгарі, Айлендерс в овертаймі дотиснув Кароліну у матчі НХЛ
Калгарі розгромив Чикаго, Едмонтон мінімально здолав Лос-Анджелес в матчі НХЛ
Детройт, Даллас та Калгарі перемогли в овертаймі, Едмонтон завдав Бостону п'ятої поразки поспіль: результати НХЛ

Останні новини