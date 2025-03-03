Юта без Михайлюка поступилась Нью-Орлеану, Дончич допоміг Лейкерс переграти Міннесоту в НБА

У ніч з 2 на 3 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес Лейкерс завдяки 29 очкам Дончича та 17 очка Леброна переграв Міннесоту. Олексій Лень провів весь матч на лаві для запасних.

В іншому матчі ігрової ночі Юта програла Нью-Орлеану. Святослав Михайлюк також участі в поєдинку не брав.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

3 березня

Індіана – Чикаго 127:112 (32:31, 34:36, 29:25, 32:20)

Маямі – Нью-Йорк 112:116 ОТ (27:22, 35:23, 25:36, 18:34, 7:11)

Орландо – Торонто 102:104 (19:27, 28:21, 25:33, 30:23)

Сан-Антоніо – Оклахома 132:146 (38:41, 39:31, 23:36, 32:38)

Юта – Нью-Орлеан 121:128 (26:30, 31:36, 34:25, 30:37)

Лейкерс – Кліпперс 108:102 (34:28, 22:15, 33:34, 19:25)

Фінікс – Міннесота 98:115 (34:28, 17:21, 21:34, 26:33)

Зазначимо, що раніше НБА оштрафувала зірку Мемфіса через кинутий на трибуну м'яч.