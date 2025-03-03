Аморім: Мета Манчестер Юнайтед – виграти Прем'єр-лігу

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вірить, що одного разу виграє чемпіонат Англії у складі "червоних дияволів".

Слова португальця наводить ESPN.

"Прем'єр-ліги – це наша мета. Наївно думати, що ми зможемо це зробити у наступному сезоні, або навіть будемо претендувати. Всі все розуміють.



Наша мета – виграти АПЛ. Це не просто мета, це план від керівництва клубу. І я не вважаю себе наївним, оскільки я зараз у Манчестер Юнайтед. Ми хочемо досягти більшого, попри важкий момент для клубу", – розповів Аморім.