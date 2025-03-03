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Аморім: Мета Манчестер Юнайтед – виграти Прем'єр-лігу

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 07:08
Аморім: Мета Манчестер Юнайтед – виграти Прем'єр-лігу
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вірить, що одного разу виграє чемпіонат Англії у складі "червоних дияволів".

Слова португальця наводить ESPN.

"Прем'єр-ліги – це наша мета. Наївно думати, що ми зможемо це зробити у наступному сезоні, або навіть будемо претендувати. Всі все розуміють.

Наша мета – виграти АПЛ. Це не просто мета, це план від керівництва клубу. І я не вважаю себе наївним, оскільки я зараз у Манчестер Юнайтед. Ми хочемо досягти більшого, попри важкий момент для клубу", – розповів Аморім.

Зазначимо, що після 27 туру МЮ розмістився на 14 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 33 очки.

Нагадаємо, вчора "манкуніанці" зазнали прикрої поразки в серії пенальті від Фулгема та залишили розіграш Кубку Англії.

Раніше Аморім поговорив про тиск на нього, який, на його думку, не зрозумілий футболістам його команди.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Чемпіонат Англії, АПЛ

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