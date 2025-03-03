Аморім: Мета Манчестер Юнайтед – виграти Прем'єр-лігу
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вірить, що одного разу виграє чемпіонат Англії у складі "червоних дияволів".
Слова португальця наводить ESPN.
"Прем'єр-ліги – це наша мета. Наївно думати, що ми зможемо це зробити у наступному сезоні, або навіть будемо претендувати. Всі все розуміють.
Наша мета – виграти АПЛ. Це не просто мета, це план від керівництва клубу. І я не вважаю себе наївним, оскільки я зараз у Манчестер Юнайтед. Ми хочемо досягти більшого, попри важкий момент для клубу", – розповів Аморім.
Зазначимо, що після 27 туру МЮ розмістився на 14 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 33 очки.
Нагадаємо, вчора "манкуніанці" зазнали прикрої поразки в серії пенальті від Фулгема та залишили розіграш Кубку Англії.
Раніше Аморім поговорив про тиск на нього, який, на його думку, не зрозумілий футболістам його команди.