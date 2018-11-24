Віце-президент Карпат суддям: Збирайте валізи та валіть в Росію

Карпати планують ініціювати перевірку Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Про це сказав віце-президент "левів" Олег Смалійчук.

"Це моя ініціатива. Я не хочу жити в одній країні з корупціонерами, просто не хочу. І я не хочу жити в одній країні з продажними суддями. Хлопці, якщо не вмієте чесно працювати, збирайте валізи та валіть собі у Росію чи ще кудись", - сказав Смалійчук телеканалу ZIK.