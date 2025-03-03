НБА оштрафувала зірку Мемфіса за підсумками матчу з Нью-Йорком

Національна баскетбольна асоціація оштрафувала захисника Мемфіса Джа Моранта через його поведінку на матчі з Нью-Йорком (113:114).

Про це повідомляє ESPN.

25-річний баскетболіст має сплатити 25 000 доларів через те, що кинув м'яч на трибуни в кінці третьої чверті поєдинку проти Нікс. Тоді під час поєдинку рефері призначив технічний фол за цей вчинок.

У сезоні-2024/25 Морант зіграв 37 матчів, в яких в середньому набирає 20.9 очок так виконує 4.1 підборів за гру.

Раніше повідомлялось, що гравець Мемфіса став жертвою пограбування прямо під час матчу НБА.