Двоє українців покинули казахстанський клуб

Андрій Ткачук та Ігор Худоб'як більше не є гравцями казахстанського Акжайика.

Як повідомляє видання FootBoom, українські футболісти Андрій Ткачук та Ігор Худоб'як покинули казахстанський Акжайик, отримавши статус вільних агентів.

Повідомляється, що гравці наразі повернулись в Україну та знаходяться у пошуках нових клубів. До слова, колишньою командою Худоб'яка були львівські Карпати, а Ткачук до казахстанського клубу виступав за Ворсклу.

Нагадаємо, Акжайик за підсумками минулого сезону чемпіонату Казахстану покинув елітний дивізіон, посівши останнє місце у турнірній таблиці.

Джерело - football24.