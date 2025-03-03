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Бартулович прокоментував перемогу Зорі над Рухом

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 07:26
Бартулович прокоментував перемогу Зорі над Рухом
Младен Бартулович
ФК Зоря

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович подякував команді за перемогу над Рухом в матчі 19 туру УПЛ.

Слова наставника наводить пресслужба "чорно-білих".

"Дякую команді за ставлення до цього матчу, за характер. Вітаю всіх з перемогою. Вона була важливою для нас, враховуючі те, що ми хочемо бути якомога вище в таблиці. Дуже раді том, що сьогодні здобули перемогу.

Добре увійшли в гру, але потім був важкий період, коли декілька моментів створив Рух. Ми казали, що суперник добре пресингує. Треба було десь простіше зіграти.

Мічін? Можливо, в першому таймі йому було важкувато. А ось в другій половині матчу він зіграв добре. Мічін – важливий для нас гравець. Від нього завжди можна очікувати нестандартне рішення", – розповів Бартулович.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Зоря піднялась на восьме місце турнірної таблиці УПЛ і тепер має 25 очок.

Раніше гравець луганців Олександр Яцик прокоментував інформації про можливість достроково повернутись до Динамо з оренди у Зорі.

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Младен Бартулович

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