Бартулович прокоментував перемогу Зорі над Рухом

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович подякував команді за перемогу над Рухом в матчі 19 туру УПЛ.

Слова наставника наводить пресслужба "чорно-білих".

"Дякую команді за ставлення до цього матчу, за характер. Вітаю всіх з перемогою. Вона була важливою для нас, враховуючі те, що ми хочемо бути якомога вище в таблиці. Дуже раді том, що сьогодні здобули перемогу.



Добре увійшли в гру, але потім був важкий період, коли декілька моментів створив Рух. Ми казали, що суперник добре пресингує. Треба було десь простіше зіграти.



Мічін? Можливо, в першому таймі йому було важкувато. А ось в другій половині матчу він зіграв добре. Мічін – важливий для нас гравець. Від нього завжди можна очікувати нестандартне рішення", – розповів Бартулович.