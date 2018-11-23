Пластуна дискваліфікували та оштрафували в чемпіонаті Бельгії. ФОТО

Українського захисника Гента Ігоря Пластуна покарали за фол у матчі проти Андерлехта.

Українець отримав червону картку наприкінці зустрічі. Крім одного матчу дискваліфікації Пластуна зобов'язаний також виплатити 1 тисячу євро штрафу. Про це повідомляє Belgian Football у Twitter.

Таким чином, Ігор не допоможе команді в матчі проти Антверпена 25 листопада.

Décision Comité de Litiges d’Appel Football Professionnel : Igor #Plastun (@KAAGent ) 1 m suspension à partir de 24.11.2018 + €1000 — Belgian Football (@Belgianfootball) 23 листопада 2018 р.

Нагадаємо, Пластун розповів, чому перейшов у Гент.

Джерело - Чемпіон.