Пластуна дискваліфікували та оштрафували в чемпіонаті Бельгії. ФОТО

Українського захисника Гента Ігоря Пластуна покарали за фол у матчі проти Андерлехта.
Українець отримав червону картку наприкінці зустрічі. Крім одного матчу дискваліфікації Пластуна зобов'язаний також виплатити 1 тисячу євро штрафу. Про це повідомляє Belgian Football у Twitter.
Таким чином, Ігор не допоможе команді в матчі проти Антверпена 25 листопада.
Décision Comité de Litiges d’Appel Football Professionnel : Igor #Plastun (@KAAGent ) 1 m suspension à partir de 24.11.2018 + €1000— Belgian Football (@Belgianfootball) 23 листопада 2018 р.
Нагадаємо, Пластун розповів, чому перейшов у Гент.
Джерело - Чемпіон.