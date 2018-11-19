Пластун: Перейшовши в Гент, хотів вийти із зони комфорту

Захисник Гента і збірної України Ігор Пластун розповів про процес свого переїзду з Болгарії в Бельгію.

Його слова наводить iSport.

"Перший раз про варіант із переходом у Гент я почув рік тому. Гент зробив запит, але він був незначним для Лудогорця і мене не відпустили. Перед стартом цього сезону агент сказав, що Гент готовий виплатити трансферну суму, яку хоче за мене отримати Лудогорець. Тривали переговори, клуби між собою домовилися і слово було за мною. Я розумів, що для мене це новий виклик. Хотів вийти із зони комфорту в плані футболу, змінити побут і країну. Саме через це я і перейшов в Гент", —сказав Пластун.