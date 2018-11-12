Макаренко віддав гольову передачу в матчі Андерлєхт — Гент

Захисник Андерлехта Євген Макаренко зробив свій внесок у перемогу команди над Гентом.
Українець відзначився асистом на Свена Кумса на 78-й хвилині матчу.
У складі Гента з перших хвилин грав захисник Ігор Пластун, проте на 90-й хвилині він отримав червону картку. Додамо, що Гент грав з 34-ї хвилини в меншості.
Також за Гент грав форвард Роман Яремчук, проте результативними діями не відзначився.
Чемпіонат Бельгії
15 тур
11 листопада
Андерлєхт — Гент 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 4 Кумс, 2:0 — 73 Кумс.
Нагадаємо, всіх бельгійських легіонерів викликали на матчі збірної України проти Словаччини і Туреччини.
Також у збірну викликали Мар'яна Шведа та Андрія Борячука.
Джерело - Чемпіон.