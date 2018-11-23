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Їм не вистачає зрілості: Моурінью розповів проблеми сучасного покоління гравців

Сьогодні 19:27 196 0
Їм не вистачає зрілості: Моурінью розповів проблеми сучасного покоління гравців

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью розповів, чого не вистачає деяким його футболістам для досягнення успіху.

Слова тренера наводить Xsport з посиланням на Daily Mirror.

"Їм не вистачає зрілості. Я не був футболістом, але під зрілістю розумію особисті риси. Ми в їхньому віці були вже більше чоловіками, більш зрілими, краще підготовленими до життя. Скажімо так, ми були менш захищені. Англійською це називається "розпещені діти". Зараз наші діти більше розпещені, ніж були ми нашими батьками. Соціальне життя наших дітей відрізняється від того, що було у нас. Зараз люди дорослішають повільніше. Взяти, наприклад, Люка Шоу, який прийшов у МЮ на два роки раніше за мене. Він не тягнув. Так, у нього був потенціал, але він не тягнув. Я маю на увазі Люка Шоу, Антоні Марсьяля, Джессі Лінгард і Маркуса Решфорда. Їм всім не вистачає характеру, особистості, природної спортивної агресії", — заявив Моурінью.

Нещодавно Марадона назвав Моурінью найкращим тренером світу.

Також Моурінью та Погба помирилися.

Джерело - Xsport.

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