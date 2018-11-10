Моурінью та Погба помирилися

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поль Погба поліпшив стосунки з наставником манкуніанців Жозе Моуріньо.
Про це повідомив агент футболіста Міно Райола.
"Відносини Погба з Моурінью покращилися. Зараз Поль став більш спокійним, так як відчуває себе дуже важливим в Манчестер Юнайтед. Нехай навіть Турин і залишився в його серці ",- сказав Райола.
Нагадаємо, матч 4-го туру Ліги Чемпіонів Ювентус - Манчестер Юнайтед завершився вольовою перемогою підопічних Жозе Моурінью з рахунком 1:2.
Після перемоги Моурінью потролив уболівальників.
Джерело - xsport.ua.