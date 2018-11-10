Моурінью та Погба помирилися

Півзахисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поль Погба поліпшив стосунки з наставником манкуніанців Жозе Моуріньо.

Про це повідомив агент футболіста Міно Райола.

"Відносини Погба з Моурінью покращилися. Зараз Поль став більш спокійним, так як відчуває себе дуже важливим в Манчестер Юнайтед. Нехай навіть Турин і залишився в його серці ",- сказав Райола.