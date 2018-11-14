Марадона: Для мене Моурінью найкращий тренер світу

Колишній головний тренер збірної Аргентини Дієго Марадона назвав Жозе Моурінью найкращим тренером світу.

Його слова наводить Marca.

"Моурінью, без сумнівів, найкращий тренер світу. Принаймні для мене. Треба віддати належне Гвардіолі, він здорово перейняв багато у Йохана Кройффа. Я багато разів говорив, що Пеп не винайшов тікі-таку, це зробив Кройфф. Зараз Гвардіола може вибрати будь-якого гравця в світі, так в тікі-таку грати легше", — сказав Марадона.