Блаттер вимагає провести розслідування щодо Інфантіно

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер домагається проведення антикорупційного розслідування щодо нинішнього глави організації Джанні Інфантіно.

Інфантіно очолив ФІФА 2016 року, змінивши на посту Блаттера, якого після корупційного скандалу усунули від футбольної діяльності.

Блаттер звинуватив Інфантіно в регулярних зустрічах з генеральним прокурором Швейцарії з метою налагодити відносини і дізнатися подробиці про хід розслідування справи про корупцію у ФІФА.

"Комітет ФІФА з етики повинен щось зробити, почати розслідування відносно Інфантіно. Де та прозорість і відкритість, які проповідував Інфантіно під час своєї передвиборчої кампанії? Він повинен сам звернутися до комітету з етики, щоб продемонструвати, що він ні в чому не винен. Інфантіно зустрічався з Лаубер кілька разів, тоді як мене допитували лише один раз з того моменту, як проти мене було порушено справу у вересні 2015 року", — сказав Блаттер.