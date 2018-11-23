IFAB хоче серйозно змінити футбольні правила

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) — організація, що займається веденням і регулюванням правил гри в футбол — виступила з рекомендаціями:

- змінити порядок замін гравців з метою боротьби із затягуванням часу. Футболіст буде зобов'язаний покинути поле через найближчу бічну або лицьову лінію, а не йти до технічної зони;

- відмовитися від ідеї виконання пенальті в післяматчевій серії за альтернативною схемою "ABBA" (не по черзі);

- детальніше прописати визначення гри рукою, особливо в разі ненавмисних дій;

- змінити правило спірного м'яча;

- дозволити воротарям залишати на лінії воріт тільки одну ногу під час виконання пенальті;

- дозволити розігрувати удари від воріт і вільні удари в межах свого штрафного майданчика;

- карати офіційних осіб команд (не лише тренерський штаб) жовтими та червоними картками.

IFAB проведе голосування щодо цих пропозицій 2 березня 2019 року.

Нагадаємо, минулого сезону сталося дві серйозні зміни в правилах.

Окрім цого стало відомо, коли введуть четверту заміну.

Джерело - BBC.