Шевченко: Побажав хлопцям добре закінчити рік, без травм

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після матчів зі Словаччиною і Туреччиною побажав футболістам національної команди закінчити рік без травм.

Його слова цитує Xsport.

"Зараз гравці роз'їжджаються у свої клуби, а ми чекаємо грудня, коли в Дубліні відбудеться жеребкування відбіркового циклу до Євро, і ми дізнаємося наших суперників. Я побажав хлопцям добре закінчити цей рік, без травм", — заявив Шевченко.

Нещодавно Шевченко привітав телеканали Футбол1/2 з 10-річчям.

А Мілан згадав легендарний гол Шевченка у ворота Лаціо.

Джерело - Xsport.