Шевченко: Для телеканалів Футбол 1/2 наші двері завжди відчинені

Головний тренер збірної України розповів про співпрацю з телеканалами Футбол 1/2, а також про роботу збірної з пресою.

Про це повідомляє сайт телеканалів.

"Я вважаю, що повинний бути зворотній зв'язок з обох сторін: ми ніколи не закриваємо двері перед журналістами, навпаки - нам дуже важливо, щоб була доступна інформація і як можна більше людей цікавилися і знали, що відбувається в штабі і за лаштунками національної збірної. Для телеканалів Футбол наші двері завжди відкриті. Дуже приємно, що канали є офіційними партнерами ФФУ - завжди приємно працювати з справжніми професіоналами ", - додав головний тренер збірної України.