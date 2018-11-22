Мілан згадав легендарний гол Шевченка у ворота Лаціо. ВІДЕО

Мілан згадав гол Андрія Шевченка у ворота Лаціо на передодні гри проти римської команди.
Відповідний ролик опублікували в Twitter червоно-чорних.
Форвард "россонері" виграв силову боротьбу у свого майбутнього одноклубника Алессандро Нести та відправив м'яч у ворота римлян.
#TBT 🔙— AC Milan (@acmilan) November 22, 2018
Nesta vs Sheva: a unique clash between two legends on opposing sides 🔴⚫
Let’s relive 2000's #LazioMilan ➡ https://t.co/hw3S1KBwki pic.twitter.com/LPyUlnBczb
Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999 по 2006 рік та в сезоні 2008/09. У складі італійського клубу ставав чемпіоном Італії, переможцем Ліги чемпіонів та володарем Золотого м'яча.
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Також, Шевченко задоволений усіма дебютантами.
Джерело - Чемпіон.