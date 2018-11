Збірна Німеччини оновила свій 40-річний антирекорд

Поточний рік збірна Німеччини не зможе занести собі в актив.

Про це пише Gracenote.

В останньому матчі Ліги націй підопічні Йоахіма Лева не змогли втримати перемогу в матчі проти збірної Нідерландів.

Таким чином, Німеччина не перемагає вже у 5-ти офіційних матчах поспіль. Останній раз така провальна серія у Бундестіму спостерігалась у сезоні 1978/79.

