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Збірна Німеччини оновила свій 40-річний антирекорд

Сьогодні 10:39 1027 0
Збірна Німеччини оновила свій 40-річний антирекорд

Поточний рік збірна Німеччини не зможе занести собі в актив.

Про це пише Gracenote.

В останньому матчі Ліги націй підопічні Йоахіма Лева не змогли втримати перемогу в матчі проти збірної Нідерландів.

Таким чином, Німеччина не перемагає вже у 5-ти офіційних матчах поспіль. Останній раз така провальна серія у Бундестіму спостерігалась у сезоні 1978/79.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Ліги націй збірна Німеччини опустилась в дивізіон В.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:15.

Джерело - Чемпіон.

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