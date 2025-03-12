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Кривбас достроково припинив співпрацю з Кожушком

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 14:47
Кривбас достроково припинив співпрацю з Кожушком
Олег Кожушко
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас достроково припинив співпрацю з нападником Олегом Кожушком.

Про це клуб повідомив у своєму Instagram.

За команду Вернидуба форвард виступав з літа 2023 року, коли залишив Олександрію на правах вільного агента. У минулому сезоні Кожушко став найкращим бомбардиром у складі Кривбаса, записавши на свій рахунок 9 м'ячів.

У поточній кампанії футболіст вже не демонстрував тогорічного рівня футболу, відзначившись одним голом у 17 поєдинках.

Зазначимо, що Кривбас у трьох турах 2025 року набрав лише одне очко і посідає п'яте місце в УПЛ, пропустивши вперед Полісся. У наступному турі команда Юрія Вернидуба прийме Лівий Берег 15 березня.

Раніше повідомлялось про інтерес криворіжців до венесуельського вінгера Госалеса.

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