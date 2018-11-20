Туреччина - Україна: анонс та прогноз товариського матчу

Туреччина - Україна

Товариський матч

Анталія Стадіум, Анталія,20 листопада, 19:30

Головний арбітр: Генц Нуза (Косово)

Асистенти арбітра: Фатлум Беріша, Бухар Селімай (обидва - Косово)

Четвертий рефері: Бешфорт Козумі (Косово)

20 листопада на 32-тисячній Анталія Арені збірна України зіграє зі збірною Туреччини. Як відомо, спочатку передбачалося, що ця зустріч пройде в Україні, у Дніпрі. Однак через клопотання турецької сторони поєдинок перенесли до сонячної Анталії. Тим паче всі витрати турецька федерація взяла на себе.

Даний матч для підопічних Андрія Шевченка - останній у нинішньому році. Стало бути, його потрібно повести так, щоб на зимові канікули йти з хорошим настроєм.

Після важкої ляпаси нашій команді в Словаччині, вельми цікавим бачиться питання про перспективу експериментів нашого тренерського штабу. З одного боку, нововведення, внесені Андрієм Шевченком в ігрову модель нашої національної команди, не зіграли. Схема з трьома центральними захисниками і двома летералямі себе не виправдала. Точніше, вона виявилася непідйомним вантажем для тих футболістів, які вийшли на гру проти Словаччини. Але з іншого боку, часу на експерименти у нашої збірної вже не буде - ранній старт відбіркового турніру на Євро-2020. Тобто, Шевченко буде вирішувати одвічну тренерську дилему, розриваючись між необхідністю позитивного результату і бажанням поекспериментувати. Тим не менш, бачиться, наш тренерський штаб і далі продовжить пошуки оптимальної ігрової моделі і такого ж складу.

Непросте питання вибору і перед наставником збірної Туреччини. Наш старий знайомий по донецькому Шахтарю Мірча Луческу брав кермо влади турецької національної команди в статусі Месії. Однак до нинішнього часу цей гучний статус порядком зносився. Луческу не зміг вивести своїх підопічних на чемпіонат світу-2018, а на додачу до цього його команда програла свою групу в Лізі націй і вилетіла в дивізіон С. Дійшло до того, що турецькі журналісти після матчу зі збірною Швеції (програного турками 0: 1) демонстративно ігнорували головного тренера своєї збірної. Відверто кажучи, тамтешніх гарячих акул пера і мікрофона можна зрозуміти. За 12 матчів, зіграних під керівництвом Луческу, турецька збірна здобула лише три перемоги. Занадто дрібно для вчорашнього Месії ...

А тут ще й біда грянула, звідки не чекали. Відразу три гравці основи збірної Туреччини не зможуть зіграти проти України. Причина - травми. Тренувальний табір турецької збірної вже покинули Хакан Чалханоглу, Сердар Азіз і Хасан Калдирим.

Вбачається, що незважаючи на всі ці негаразди, Мірча теж захоче закрити футбольний рік успішним результатом. Тому його підопічні по ідеї повинні бути мотивованими і злими. Тільки ось не можна виключати і того, що ці самі підопічні можуть попросту "плавити" румунського тренера, який до цих пір так і не зміг до них достукатися.

Склади:

Туреччина: Болат, Челік, Байрам, Союнчу, Кахвечи, Йокушлу, Ундер, Текдемір, Маллі, Озякуп, Тосун

Україна: П'ятов, Караваєв, Сваток, Ракицький, Матвієнко, Миколенко, Малиновський, Циганков, Зинченко, Коноплянка, Яремчук

Слова:

Мірча Луческу (головний тренер збірної Туреччини): "З власного досвіду знаю, що в Україні багато хороших сильних виконавців. У збірній завжди представлені гравці мого колишнього клубу - Шахтаря. У цій команді їх теж багато. Правда, там на ключових позиціях виступають бразильці, тому українським футболістам в Шахтарі трохи не вистачає практики".

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Я вважаю Туреччину перспективною, хорошою командою, яка на даний момент будується. Завтрашній матч для нас - ще один шанс дати можливість молодим футболістам, які мали мало ігрової практики, зіграти. Спробуємо дати всім футболістам зіграти, і мати на наступний рік вже більш чітку картину.".

Цікаві факти:

- Усього команди між собою провели 8 поєдинків;

- Лише у двох із них українці здобули перемогу, у турків - 4 позитивних результати.

Прогноз Чемпіона: 2:1

Джерело - Чемпіон.