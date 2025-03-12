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Ван Дейк – про новий контракт: Я досі не знаю, чи залишуся в Ліверпулі

Олексій Погорелов — 12 березня 2025, 14:42
Ван Дейк – про новий контракт: Я досі не знаю, чи залишуся в Ліверпулі
Вірджил ван Дейк
BBC

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк запевнив, що він досі не знає, де продовжить свою кар'єру після того, як завершиться його чинний контракт з клубом.

Слова 33-річного нідерландця наводить The Athletic.

Цього літа досвідчений захисник може стати вільним агентом, оскільки переговори з мерсисайдцями про нову угоду зайшли в глухий кут.

Після того, як Ліверпуль вилетів з Ліги чемпіоінв, програвши ПСЖ у серії пенальті, ван Дейк заявив, що йому не відоме власне майбутнє.

"Я й досі не маю жодного уявлення. Справді, не маю жодного уявлення. Це не в режимі очікування. Нічого не відкладається. Я постійно повторюю одне й те саме. Попереду ще 10 ігор, і я повністю зосереджений на цьому.

Якщо будуть новини, ви, хлопці, дізнаєтесь про них. Я навіть сам не знаю. Всі знають, що є деякі розмови за лаштунками, але це все. Наразі я навіть не знаю, що буде наступного року. Якщо хтось каже, що знає, він бреше вам у вічі", – сказав ван Дейк.

Цього сезону Вірджил ван Дейк зіграв у 40 матчах Ліверпуля в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

На даний момент Ліверпуль посідає перше місце в таблиці АПЛ, маючи 15-очкову перевагу над найближчим переслідувачем в особі Арсенала. При цьому "каноніри" зіграли на одну гру менше.

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку його команди в серії пенальті та підсумковий виліт з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вірджил Ван Дейк Ліверпуль

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