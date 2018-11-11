Суркіс: Динамо для Маріуполя більше ніж червона ганчірка

Динамо давно планувало продовжити контракти з Миколенком, Шапаренком та Шепелєвим.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Ми планували, просто момент треба було знайти більш підходящий. Не коли команда знаходиться не в найкращих кондиціях. Я з хлопцями домовлявся після Ренн", якраз співпало, що всі прийшли і з задоволенням підписали 5-річні контракти. Вважаю, що це майбутнє Динамо, їм треба довіряти",- сказав функціонер.

Також власник "біло-синіх" прокоментував матч проти Маріуполя.

"Футбол як футбол. Спочатку важко, потім забили перший гол і відразу все стало на свої місця. Треба вміти розкривати швидше оборону команд, які грають великою кількістю гравців ззаду, потім стає все легше.

Хоча не можу сказати, що Маріуполь ставив автобус, як всі інші команди. Грав у футбол, в перші 15 хвилин доставив нам багато неприємностей, добре, що не забили.

Маріуполь готувався цілий тиждень. Динамо для них не червона ганчірка, а щось більше",- додав Суркіс.