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Збірна Бразилії оголосила про призначення Анчелотті новим головним тренером

Олексій Мурзак — 12 травня 2025, 17:42
Збірна Бразилії оголосила про призначення Анчелотті новим головним тренером
Карло Анчелотті
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті очолив збірну Бразилії з футболу.

Про це повідомила Бразильська конфедерація футболу.

Італійський фахівець допрацює поточний сезон з "вершковими" та приєднається до національної команди 26 травня. Він тренуватиме збірну Бразилії на ЧС-2026. Вже у червні "Селесао" під його керівництвом гратимуть матчі кваліфікації чемпіонату світу проти збірних Еквадору (6 червня) та Парагваю (11 червня).

Зазначимо, що Анчелотті став першим іноземцем на чолі команди.

65-річний фахівець тренував Реал з 2013 по 2015 рік, після чого знову очолив команду у 2021 році. Разом з командою він завоював 15 трофеїв

На посаді головного тренера Реала його змінить іспанський фахівець Хабі Алонсо, з яким Анчелотті працював в якості футболіста, коли вперше очолив мадридський клуб.

Раніше повідомлялося, що Алонсо має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі команди вже на Клубному чемпіонаті світу.

Нещодавно Баєр оголосив про відхід Алонсо. Іспанець очолив "фармацевтів" у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів команду до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини, а також дійшов до фіналу Ліги Європи.

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