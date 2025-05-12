Збірна Бразилії оголосила про призначення Анчелотті новим головним тренером

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті очолив збірну Бразилії з футболу.

Про це повідомила Бразильська конфедерація футболу.

Італійський фахівець допрацює поточний сезон з "вершковими" та приєднається до національної команди 26 травня. Він тренуватиме збірну Бразилії на ЧС-2026. Вже у червні "Селесао" під його керівництвом гратимуть матчі кваліфікації чемпіонату світу проти збірних Еквадору (6 червня) та Парагваю (11 червня).

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

Зазначимо, що Анчелотті став першим іноземцем на чолі команди.

65-річний фахівець тренував Реал з 2013 по 2015 рік, після чого знову очолив команду у 2021 році. Разом з командою він завоював 15 трофеїв

На посаді головного тренера Реала його змінить іспанський фахівець Хабі Алонсо, з яким Анчелотті працював в якості футболіста, коли вперше очолив мадридський клуб.

Раніше повідомлялося, що Алонсо має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі команди вже на Клубному чемпіонаті світу.

Нещодавно Баєр оголосив про відхід Алонсо. Іспанець очолив "фармацевтів" у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів команду до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини, а також дійшов до фіналу Ліги Європи.