Динамо – майже чемпіон, Карпати обійшли конкурентів: турнірна таблиця УПЛ після 28 турів

У понеділок, 12 травня, відбувся останній матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець мінімально переміг Лівий берег та піднявся у зону перехідних матчів.

Але це не всі суттєві зміни в таблиці. Зокрема, Карпати перемогли Олександрію (2:1) та обійшли Полісся, що зіграло внічию з Динамо (0:0), і Кривбас, який програв Колосу (0:1).

Лідирувати продовжує Динамо, яке за три тури до фінішу випереджає Олександрію на 5 очок. Киянам до чемпіонства лишилося набрати ще 1 бал, а в наступному турі клуб грає проти Чорноморця, що посідає останнє місце.

Турнірна таблиця УПЛ після 28 турів

Динамо – 68 балів (28 матчів); Олександрія – 63 (28); Шахтар – 58 (28); Карпати – 46 (28); Полісся – 44 (28); Кривбас – 43 (28); Рух – 37 (28); Зоря – 37 (28); Верес – 35 (28); Колос – 32 (28); Оболонь – 29 (28); ЛНЗ – 29 (28); Ворскла – 25 (28); Інгулець – 23 (28); Лівий берег – 23 (28); Чорноморець – 21 (28).