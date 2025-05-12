Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо – майже чемпіон, Карпати обійшли конкурентів: турнірна таблиця УПЛ після 28 турів

Микола Дендак — 12 травня 2025, 17:48
Динамо – майже чемпіон, Карпати обійшли конкурентів: турнірна таблиця УПЛ після 28 турів
ФК Динамо

У понеділок, 12 травня, відбувся останній матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець мінімально переміг Лівий берег та піднявся у зону перехідних матчів.

Але це не всі суттєві зміни в таблиці. Зокрема, Карпати перемогли Олександрію (2:1) та обійшли Полісся, що зіграло внічию з Динамо (0:0), і Кривбас, який програв Колосу (0:1).

Лідирувати продовжує Динамо, яке за три тури до фінішу випереджає Олександрію на 5 очок. Киянам до чемпіонства лишилося набрати ще 1 бал, а в наступному турі клуб грає проти Чорноморця, що посідає останнє місце.

Турнірна таблиця УПЛ після 28 турів

  1. Динамо – 68 балів (28 матчів);
  2. Олександрія – 63 (28);
  3. Шахтар – 58 (28);
  4. Карпати – 46 (28);
  5. Полісся – 44 (28);
  6. Кривбас – 43 (28);
  7. Рух – 37 (28);
  8. Зоря – 37 (28);
  9. Верес – 35 (28);
  10. Колос – 32 (28);
  11. Оболонь – 29 (28);
  12. ЛНЗ – 29 (28);
  13. Ворскла – 25 (28);
  14. Інгулець – 23 (28);
  15. Лівий берег – 23 (28);
  16. Чорноморець – 21 (28).
Standings provided by Sofascore
Динамо Київ Інгулець Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Рух Львів Турнірна таблиця Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Ворскла Полтава Полісся Житомир Верес Рівне Карпати Львів

Чемпіонат України, УПЛ

Інгулець у компенсований час вирвав перемогу над Лівим Берегом у матчі 28 туру УПЛ
Динамо понад рік не програє в чемпіонаті та Кубку України
У ЛНЗ пояснили відсторонення нігерійського форварда
Його взагалі не варто було запрошувати: Леоненко – про звільнення Ашура
Триває розслідування: Полісся відсторонило менеджера та шеф-скаута клубу

Останні новини