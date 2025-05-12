Динамо – майже чемпіон, Карпати обійшли конкурентів: турнірна таблиця УПЛ після 28 турів
ФК Динамо
У понеділок, 12 травня, відбувся останній матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець мінімально переміг Лівий берег та піднявся у зону перехідних матчів.
Але це не всі суттєві зміни в таблиці. Зокрема, Карпати перемогли Олександрію (2:1) та обійшли Полісся, що зіграло внічию з Динамо (0:0), і Кривбас, який програв Колосу (0:1).
Лідирувати продовжує Динамо, яке за три тури до фінішу випереджає Олександрію на 5 очок. Киянам до чемпіонства лишилося набрати ще 1 бал, а в наступному турі клуб грає проти Чорноморця, що посідає останнє місце.
Турнірна таблиця УПЛ після 28 турів
- Динамо – 68 балів (28 матчів);
- Олександрія – 63 (28);
- Шахтар – 58 (28);
- Карпати – 46 (28);
- Полісся – 44 (28);
- Кривбас – 43 (28);
- Рух – 37 (28);
- Зоря – 37 (28);
- Верес – 35 (28);
- Колос – 32 (28);
- Оболонь – 29 (28);
- ЛНЗ – 29 (28);
- Ворскла – 25 (28);
- Інгулець – 23 (28);
- Лівий берег – 23 (28);
- Чорноморець – 21 (28).