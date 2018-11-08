Неймовірний камбек Манчестер Юнайтед в поєдитку проти Ювентуса. ВІДЕО

Манчестер Юнайтед на виїзді взяв реванш у туринського Ювентуса за поразку вдома на груповому етапі Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Ювентус забив першим зусиллями Кріштіану Роналду, який розкішним ударом на 65-й хвилині вразив ворота своєї колишньої команди.

Натомість Манчестер Юнайтед забивав під завісу зустрічі. Спочатку Мата класно виконав штрафний удар, а на 90-й хвилині після метушні в штрафному майданчику туринців м'яч влетів у ворота від захисника "зебр" Алекса Сандро.

Нагадаємо, Роналду забив дебютний гол за Ювентус в Лізі чемпіонів.

Всі результати матчів другого ігрового дня.

Джерело - Чемпіон.