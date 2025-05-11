Карпати вольовою перемогою над Олександрією наблизили Динамо до чемпіонства

У неділю, 11 травня, в межах 28 туру Української Прем'єр-ліги відбувся матч, в якому один з претендентів на чемпіонство Олександрія гостювала у Карпат, які ще претендують на єврокубки.

Команді Руслана Ротаня вдалося відзначитися швидким голом, ще й яким! Це Кампос побачив, як летів м'яч, та приклався до нього, завдавши потужного удару в дотик з-за меж штрафної. Яків Кінарейкін не виручив – 1:0 на користь олександрійців.

Здавалося, що інтрига в чемпіонаті житиме до самого кінця, але "леви" Владислава Лупашка виступили проти цього.

Спочатку за десять хвилин до кінця основного часу арбітр призначив пенальті. Після перегляду повтору він побачив фол, за який покарав гостей 11-метровим. Ігор Краснопір реалізував удар з "позначки".

Вже у доданий час Олександрія залишилася у меншості після того, як другу жовту картку заробив Іван Калюжний. А на останніх хвилинах поєдинку Амбросій Чачуа вирвав для Карпат перемогу. Павло Полегенько виконав подачу з флангу на дальню штангу, де найкращий бомбардир львівського колективу ударом у дотик переправив м'яч в дальній кут.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 2:1 на користь Карпат, які зробили великий подарунок київському Динамо.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

28 тур, 11 травня

Карпати – Олександрія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Феррейра, 1:1 – 80 Краснопір (пенальті), 2:1 – 90+5 Чачуа.

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошниченко – Танда, Чачуа (90+7 Клименко), Очеретько (66 Квасниця) – Костенко (74 Шах), Алвес (66 Краснопір), Бруніньйо (74 Федор).

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Копина – Калюжний, Мишньов (74 Ковалець), Шепелєв (65 Смирний) – Козак (65 Джевані), Філіппов (87 Кулаков), Цара (65 Бєляєв).

Попередження: Бабогло – Шепелєв, Цара, Калюжний, Копина, Шабанов, Кравченко, Смирний, Джевані, Єрмаков.

Вилучення: 90+1 Калюжний (друга жовта картка).

За два тури до фінішу УПЛ Олександрія відстає від Динамо на 5 очок. Тепер лише диво допоможе Руслану Ротаню та його гравцям стати чемпіонами України.

Карпати у свою чергу за рахунок перемоги обігнали в таблиці Полісся на два очки та вийшли на четверте місце, яке після фіналу Кубку України стане єврокубковим. Львів'яни претенують на потрапляння до Ліги конференцій наступного сезону.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що в п'ятницю, 9 травня, в межах 28 туру УПЛ Динамо втратило очки у матчі з Поліссям.