Флік погодив новий контракт із Барселоною – Романо
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік погодив новий контракт з клубом.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, підписання має відбутися у травні, нова угода буде розрахована до червня 2027 року.
Флік очолив Барселону влітку минулого року. Його чинний контракт з командою розрахований до червня 2026-го.
У поточному сезоні німецький фахівець вже виграв з каталонцями Кубок та Суперкубку Іспанії.
Вчора, 11 травня, Барселона у матчі чемпіонату Іспанії обіграла Реал з рахунком 4:3. Це дозволило Фліку виграти кожне зі своїх перших чотирьох Ель Класико на чолі Барселони.
Нагадаємо, завдяки недільній перемозі над Реалом Барселона практично гарантувала собі чемпіонський титул. За 3 тури до фінішу сезону каталонці випереджають свого головного суперника на 7 очок.