Флік погодив новий контракт із Барселоною – Романо

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік погодив новий контракт з клубом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, підписання має відбутися у травні, нова угода буде розрахована до червня 2027 року.

🚨🔵🔴 Hansi Flick has agreed on every detail of new deal at Barcelona valid until June 2027.



It’s all done and set to be sealed this month with formal signature, but already approved with contract drafts.



Official soon. One more year for Flick at Barça. pic.twitter.com/pOowwUDZfH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025

Флік очолив Барселону влітку минулого року. Його чинний контракт з командою розрахований до червня 2026-го.

У поточному сезоні німецький фахівець вже виграв з каталонцями Кубок та Суперкубку Іспанії.

Вчора, 11 травня, Барселона у матчі чемпіонату Іспанії обіграла Реал з рахунком 4:3. Це дозволило Фліку виграти кожне зі своїх перших чотирьох Ель Класико на чолі Барселони.

Нагадаємо, завдяки недільній перемозі над Реалом Барселона практично гарантувала собі чемпіонський титул. За 3 тури до фінішу сезону каталонці випереджають свого головного суперника на 7 очок.