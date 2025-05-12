Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Флік погодив новий контракт із Барселоною – Романо

Олексій Мурзак — 12 травня 2025, 16:51
Флік погодив новий контракт із Барселоною – Романо
Ганс-Дітер Флік
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік погодив новий контракт з клубом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, підписання має відбутися у травні, нова угода буде розрахована до червня 2027 року.

Флік очолив Барселону влітку минулого року. Його чинний контракт з командою розрахований до червня 2026-го.

У поточному сезоні німецький фахівець вже виграв з каталонцями Кубок та Суперкубку Іспанії.

Вчора, 11 травня, Барселона у матчі чемпіонату Іспанії обіграла Реал з рахунком 4:3. Це дозволило Фліку виграти кожне зі своїх перших чотирьох Ель Класико на чолі Барселони.

Нагадаємо, завдяки недільній перемозі над Реалом Барселона практично гарантувала собі чемпіонський титул. За 3 тури до фінішу сезону каталонці випереджають свого головного суперника на 7 очок.

Барселона Ханс-Дітер Флік

Барселона

Флік повторив історичне досягнення Гвардіоли у Ель Класико
Щенсний: Маю пропозицію залишитися у Барсі ще на два роки
Мбаппе повторив досягнення Суареса та Мессі в Ель Класіко
Барселона переграла Реал у 35 турі Ла Ліги, Бетіс не зміг перемогти Осасуну
Барселона – Реал: відео голів та огляд матчу

Останні новини