NAVI програли The MongolZ та не змогли одразу вийти у плейоф престижного турніру

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5 місце світового рейтингу) не змогла з першої спроби вийти у плейоф престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 – PGL Astana 2025.

Суперником була монгольська організація The MongolZ, яка посідає 7 місце у рейтингу від HLTV. Гра відбувалася в форматі best of 3 та завершилася з рахунком 2:0.

На виборі суперника (Inferno) українці чудово розпочали, вигравши першу половину з рахунком 8:4. Проте після зміни сторін "народжені перемагати" не виправдали своє прізвище та віддали супернику перемогу.

На своєму Mirage NAVI програли з ідентичним рахунком. На обох мапах команді не вистачило 1 раунду до овертаймів і 2 раундів до перемоги.

Попри поразку, у колективу є ще дві спроби, щоб вийти у плейоф, потрібно здобути бодай одну перемогу. Наступний суперник визначиться пізніше.

PGL Astana 2025

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд – $1 000 000

Груповий етап, рахунок 2:0, 12 травня

Natus Vincere (Україна) – The MongolZ (Монголія) 2:0 (11:13 Inferno, 11:13 Mirage)

Нагадаємо, нещодавно завершився кваліфікаційний турнір в Європі на найпрестижніший турнір сезону – Austin Major 2025. На Мейджор вийшли дві українські команди: NAVI та B8.