Інгулець у компенсований час вирвав перемогу над Лівим Берегом у матчі 28 туру УПЛ

У понеділок, 12 травня, відбувся завершальний матч 28 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець здобув вольову перемогу над Лівим Берегом.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Зазначимо, що обидві команди ведуть боротьбу за виживання. Інгулець відкрив рахунок на 44-й хвилині зусиллями Лосенка. Протримався цей результат до 64-ї хвилини, коли паритет на табло відновив Сідней.

Здавалося, що зустріч так і завершиться унічию, однак вже у компенсований до другого тайму час Фарасеєнко все ж приніс вольову перемогу команді Василя Кобіна.

У підсумку команда з Петрово набрала 23 бали і обійшла в турнірній таблиці свого сьогоднішнього суперника за рахунок особистих зустрічей. Також на останню сходинку знову звалився Чорноморець.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

28 тур, 12 травня

Інгулець – Лівий Берег 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Лосенко, 1:1 – 64 Сідней, 2:1 – 90+2 Фарасеєнко

Інгулець: Паламарчук, Свистун (Дихтярук, 52), Дубілей, Малиш, Катрич (Сад, 86), Лосенко (Лісняк, 79), Пушкарьов, Волохатий, П’ятов (Могольний, 86), Фарасєєнко, Кисленко (Гаджук, 79)

Лівий Берег: Механів, Соколов (Войцеховський, 60), Семенов, Шаповал, Сідней, Дедух, Дієго, Банада, Шастал, Сухоручко, Синиця (Галас, 85)

Попередження: 49 – Дедух, 82 – Синиця

Нагадаємо, 28 тур розпочався двома "сухими" нічиїми – Динамо не змогло переграти Полісся, а Зоря не скористалась чисельною більшістю проти Шахтаря. Водночас Чорноморець у битві аутсайдерів переграв Ворсклу. В інших матчах Кривбас програв Колосу, Карпати сенсаційно перемогли Олександрію, Рух обіграв Верес, а ЛНЗ зіграв унічию з Оболонню.