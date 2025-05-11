Що потрібно Динамо, щоб стати чемпіоном України в сезоні-2024/25

Після сенсаційної поразки Олександрії від Карпат у матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги, найбільше зраділо київське Динамо.

Тепер столичний гранд випереджає "містян" на 5 балів за 2 тури до кінця чемпіонату. Тож підопічним Олександра Шовковського буде достатньо ще одного очка, аби стати чемпіоном.

Динамо може здобути медалі вже у матчі 29 туру проти Чорноморця, який відбудеться 18 травня. А в останньому турі клуб прийматиме Колос (24 травня).

Нагадаємо, у матчі 28 туру Динамо розписало мирову з Поліссям та невдовзі зіграє проти донецького Шахтаря у фіналі Кубку України. Поєдинок відбудеться 14 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.