Стало відома бригада арбітрів, яка обслужить фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ на Інтером

Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів сезону 2024/25, в якому між собою трофей розіграють французький ПСЖ та міланський Інтер.

Призначення оприлюднила пресслужба УЄФА.

Головним рефері матчу призначено румуна Іштвана Ковача. Його асистентами будуть також румунські арбітри – Міхай Маріка та Ференц Туньоги

Четвертим рефері виступить Жуан Пінейру (Португалія). За систему VAR відповідатимуть Денніс Гіглер (Нідерланди), а помічником виступить Кетелін Попа (Румунія).

Це буде вже не перший фінал єврокубку в кар'єрі цього рефері. Раніше він уже працював на торішньому фіналі Ліги Європи між Аталантою та Байєром (3:0). Також Ковач у сезоні-2021/22 судив перший в історії фінал Ліги конференцій між Ромою та Фейєнордом (1:0).

У поточній Лізі чемпіонів Ковач двічі перетинався з ПСЖ: матч-відповідь 1/8 фіналу проти Ліверпуля (1:0), а також матч етапу ліги проти Баварії (0:1). Також на етапі ліги він працював на грі Інтера проти Арсеналу (1:0).

Загалом, за кар'єру він розсудив 5 матчів за участю паризького клубу (3 перемоги та 2 поразки), водночас Інтер за його суддівства двічі переміг і один раз зіграв унічию.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 31 травня, в Мюнхені на "Альянц Арені". Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Раніше команди визначилися із комплектами форм на фінальне протистояння найпрестіжного клубного турніру Європи.