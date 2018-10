Погба потролив себе за свої пенальті. ВІДЕО

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба показав, що у нього все в порядку з самоіронією.

Останні дні багато хто обговорює манеру Погба виконувати пенальті. Порахували, що перед виконанням 11-метрового в матчі з Евертоном Погба зробив 26 кроків, а Усейн Болт біжить стометрівку швидше, ніж гравець "червоних дияволів" пробиває з одинадцятиметрової позначки.

В результаті Погба потролив самого себе та опублікував в соцмережах відео, на якому він в схожому стилі добирається до свого авто.

‘How do I get to my car’

🚗 pic.twitter.com/HkmUX4k9oa