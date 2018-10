Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіт на гру з Тоттенгемом. ФОТО

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги з Тоттенгемом.

Про це повідомляє прес-служба клубу на сторінці у Twitter.

Останній раз Зінченко з'являвся в складі містян 29 вересня у грі проти Брайтона.

How we line-up at Wembley tonight ⚽️



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Kompany, De Bruyne, Sané, Otamendi, Jesus, Foden



Presented by @HAYSWorldwide 🔵 #TOTMCI #mancity pic.twitter.com/Mv7cFBogvo