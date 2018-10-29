Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіт на гру з Тоттенгемом. ФОТО

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги з Тоттенгемом.

Про це повідомляє прес-служба клубу на сторінці у Twitter.

Останній раз Зінченко з'являвся в складі містян 29 вересня у грі проти Брайтона.

Нагадаємо, Зінченка викликали до збірної України.

Джерело - Чемпіон.