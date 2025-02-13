Українські пара лижники виграли змішану естафету на чемпіонаті світу

Збірна України здобула золоту нагороду на чемпіонаті світу з лижних перегонів серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Українські пара лижники у складі Павло Баля, Олександри Кононової, Олександра Алексика та Людмили Ляшенко, виграли змішану естафету.

Для України ця медаль стала першою в межах чемпіонату світу-2025 та четвертою в цій дисципліні загалом.

У відкритій естафеті українські пара лижники у складі: Дмитро Суярко, Олександр Казік, Василь Кравчук та Ярослав Решетинський стали четвертими.

Чемпіонат світу з лижних перегонів серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату тривають в італійському місті Тоблах з 11 по 15 лютого.

У змаганнях беруть участь спортсмени з 20 країн світу, а Україна представлена 26 спортсменами.

У межах змагань залишилося провести останній заїзд – індивідуальна гонка вільним стилем (20 км).