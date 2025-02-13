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Страшний хлопець, міцний – я йду за тобою: Усик назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі

Олексій Мурзак — 13 лютого 2025, 16:56
Страшний хлопець, міцний – я йду за тобою: Усик назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зізнався, що найважчим суперником в його кар'єрі був не британець Тайсон Ф'юрі (34-2–1, 24 КО), а його земляк Дерек Чісора (36-13, 23 КО)

Про це український боксер сказав у коментарі talkSPORT.

"Думаю, що це Дерек Чісора, мій друг. Гей, Дереку, я йду за тобою. Дерек – страшний хлопець, міцний. Він дуже жорсткий. Я не знаю, він просто міцний. Було тяжко, і все, – сказав Усик.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Олександр переміг Чісору одноголосним рішенням суддів.

Напередодні, Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів, хоча саме швед був фаворитом бою.

Нещодавно Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. Він також не виключив бою проти бразильського чемпіона Алекса Перейри.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора

Олександр Усик

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