Шевченко назвав прізвища легіонерів, яких викликав на збір

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив перелік гравців з іноземних чемпіонатів, яких запрошує на тренувальний збір, який відбудеться у листопаді.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

До списку легіонерів цього разу увійшли дев’ятеро футболістів. Перелік - ідентичний до вересневого, за винятком травмованих Андрія Ярмоленка та Артема Кравця.

До вашої уваги перелік гравців:

Андрій Лунін (Леганес, Іспанія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва — Гент, Бельгія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

Збереться національна команда в Києві 12 листопада. 15-го, після трьох днів підготовки у столиці, синьо-жовті вилетять до Словаччини, де наступного дня у Трнаві відбудеться матч Ліги націй УЄФА з місцевою збірною.

Нагадаємо, 17-річний гравець юнацької збірної України тренуєтсья разом із основою Шахтаря.

А екс-гравець збірної України не може назвати Росію агресором.

Джерело - ФФУ.