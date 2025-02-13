УПЛ назвала дати догравання матчів Кривбас – Шахтар та Інгулець – Зоря, які були перенесені

Відома дата та час догравання матчу 5-го туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Шахтарем, який минулого року не вдалося провести через тривалу повітряну тривогу.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Матч, який продовжиться з 50-ї хвилини, дограють у Кривому Розі 16 квітня, початок о 15.30. На момент зупинки рахунок був 1:0 на користь Шахтаря.

Ще одна зустріч, яку не дограли через повітряну тривогу, а саме поєдинок 16-го туру Інгулець – Зоря буде дограно 30 квітня. На момент зупинки рахунок був 1:0 на користь клубу з Петрове.

Раніше УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18, 19, 20 та 21 туру.