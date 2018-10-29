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Екс-директор Реала: Ми продовжуємо оцінювати Бейла за його вартістю

Сьогодні 21:12 202 0
Екс-директор Реала: Ми продовжуємо оцінювати Бейла за його вартістю

Колишній директор Реала Хорхе Вальдано заявив, що зірковість півзахисника вершкових Гарета Бейла — лише ілюзія.

Слова функціонера наводить Xsport з посиланням на Marca.

"Ми продовжуємо оцінювати Бейла за його вартістю. Звідси й створилася ілюзія, ніби він світова суперзірка. Але його гра останні п'ять років не відповідає тим грошам, які заплатив Реал, нехай навіть в кожному сезоні йому аплодують за гол року. У матчі з Барселоною Бейл залишив Альбу одного. Спочатку зіркові гравці шанобливо ставляться до установок, але потім їх сутність бере верх. Вони вважають, що вільні робити що завгодно, навіть якщо це суперечить командним інтересам", — сказав Вальдано.

Нагадаємо, в 10-у турі Прімери Реал розгромно поступився Барселоні.

Очікується, що тренер Реала Хулена Лопетегі звільнять в понеділок, 29 жовтня, увечері.

Джерело - Xsport.

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