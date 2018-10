Гравці Лестера вшанували загиблого президента клубу. ВІДЕО

Гравці Лестера вшанували пам'ять загиблого власника клубу Вічая Срівадханапрабха.

Команда в повному складі разом з головним тренером клубу Клод Пюелем відвідала стихійний меморіал, який утворився біля Кінг Пауер Стедіум неподалік від місця аварії.

Leicester City 1st team squad emerge from King Power stadium and stand with fans to see the extraordinary tribute here pay their respects pic.twitter.com/25ZNeL52AP