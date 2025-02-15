ЛеБрон – про Каррі: Якщо людина зупиняє тебе від досягнення мети, ти зненавидиш її

Чотириразовий чемпіон НБА ЛеБрон Джеймс зізнався, що свого часу він був далеко не фанатом лідера Голден Стейт Ворріорз Стефена Каррі.

Про це повідомляє ESPN.

"Король" пояснив, що йому не подобався "Шеф" з однієї причини: зірка Ворріорз заважала йому здобути титул чемпіона НБА.

"Коли ви берете участь у битвах, і є лише один хлопець, який намагається перешкодити вам досягти ваших цілей, ви зненавидите цю людину. Він мене недолюблював. Я не любив його, тому що ми обидва боролися за те, чого хотіли, а це трофей Ларрі О'Браєна", – сказав ЛеБрон.

Читайте також : Зірковий вікенд НБА-2025: пройшов матч знаменитостей та визначилася четверта команда Матчу всіх зірок

Джеймс та Каррі чотири рази зустрічалися у Фіналі НБА. Тричі перемогу здобував Стеф, проте ЛеБрон виграв найвідомішу фінальну серію, в якій його Клівленд переміг, програючи до цього 1-3. Це перший та досі єдиний випадок в історії, коли команда виграла серію, відігравшись з 1-3.

Нагадаємо, що ЛеБрон Джеймс був визнаний найбільш недооціненим гравцем НБА за версією Віктора Вембаньями.