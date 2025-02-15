Джеб + аперкот: непереможний американець здобув блискучу перемогу в андеркарді бою Берінчик – Девіс

Одним із найцікавіших боїв андеркарду Берінчик – Девіс мав стати поєдинок між Абдуллою Мейсоном (17-0, 15 КО) та Мануелем Хаймесом (16-3-1, 11 КО).

20-річний Абдулла вже мав 16 перемог до цієї зустрічі, але Хаймес був найбільш небезпечним опонентом за кар'єру. Конкурентного бою не відбулося – Мейсон переміг технічним нокаутом у четвертому раунді.

У другому раунді Абдулла після точного і потужного джеба "зловив" суперника аперкотом. Хаймес приземлився на коліно.

THERE IT IS. pic.twitter.com/cZpqT4cpVC — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

У третьому раунді стався нокдаун №2.

THERE GOES THAT MAN 😮‍💨 pic.twitter.com/HZnt6nnPYS — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

Абдулла продовжував тиск. Суперник у четвертому раунді двічі приземлявся на канвас, що і змусило рефері зупинити бій.

GIVE HIM HIS FLOWERS.



Abdullah has done it again 🌟 pic.twitter.com/AKstxjdPH3 — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, що напередодні бою стався скандал, через який представники американця звинуватили Берінчика у расизмі. Втім, згодом Кейшон перепросив в українця за свої слова.