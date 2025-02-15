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Джеб + аперкот: непереможний американець здобув блискучу перемогу в андеркарді бою Берінчик – Девіс

Руслан Травкін — 15 лютого 2025, 05:09
Джеб + аперкот: непереможний американець здобув блискучу перемогу в андеркарді бою Берінчик – Девіс
Абдулла Мейсон
Instagram abdullahmason

Одним із найцікавіших боїв андеркарду Берінчик – Девіс мав стати поєдинок між Абдуллою Мейсоном (17-0, 15 КО) та Мануелем Хаймесом (16-3-1, 11 КО).

20-річний Абдулла вже мав 16 перемог до цієї зустрічі, але Хаймес був найбільш небезпечним опонентом за кар'єру. Конкурентного бою не відбулося – Мейсон переміг технічним нокаутом у четвертому раунді.

У другому раунді Абдулла після точного і потужного джеба "зловив" суперника аперкотом. Хаймес приземлився на коліно.

У третьому раунді стався нокдаун №2.

Абдулла продовжував тиск. Суперник у четвертому раунді двічі приземлявся на канвас, що і змусило рефері зупинити бій.

Поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, що напередодні бою стався скандал, через який представники американця звинуватили Берінчика у расизмі. Втім, згодом Кейшон перепросив в українця за свої слова.

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