Наполі на останніх хвилинах втратив перемогу над Лаціо в матчі 25 туру Серії А

У суботу, 15 лютого, в межах 25 туру італійської Серії А заплановані три матчі.

Першими на газон вийшли футболісти Аталанти та Кальярі. Бергамаски знову провели невидатну гру, яка у підсумку завершилася нульовою нічиєю.

Потім відбувся центральний матч туру, в якому Лаціо приймав Наполі. Команда Антоніо Конте була близькою до того, щоб здобути вольову перемогу, проте гол Булає Діа наприкінці зустрічі помножив на нуль сподівання неаполітанців.

Ігровий день о 21:45 за київським часом закриватимуть Мілан та Верона.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

25 тур, 15 лютого

Аталанта – Кальярі 0:0 (0:0)

Лаціо – Наполі 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Ісаксен, 1:1 – 13 Распадорі, 1:2 – 64 Марушич (автогол), 2:2 – 87 Діа.

21:45 Мілан – Верона

Нагадаємо, що вчора 25 тур італійської Серії А відкривали Болонья та Торіно, які видали результативну гру з п'ятьма голами.