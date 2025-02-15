Миколенко отримав одну з найгірших оцінок за переможний матч Евертона проти Крістал Пелес

Захисник Евертона Віталій Миколенко отримав одну з найгірших оцінок серед гравців основи "ірисок" за переможний матч проти Крістал Пелес в межах 25 туру англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця лише в 6,6 балів.

Українець вийшов на поле у старті та відіграв усі 90 хвилин. На його рахунку 61% точних передач (17/28), 75% виграних дуелей (3/4), 4 виноси, 1 підбирання, 15 втрат та 1 зароблений фол.

Цього сезону Миколенка взяв участь у 24 іграх, у яких 25-річний українець відзначився одним асистом та двома попередженнями.

Раніше стало відомо, що захисник Борнмута Ілля Забарний отримав хорошу оцінку за проведений матч проти Саутгемптона в межах 25 туру англійської Прем'єр-ліги, який завершився перемогою "вишень" з рахунком 3:1.