Лестер підтвердив загибель свого власника

Тайський власник Лестера Вічай Шрівадданапрабха знаходився на борту гвинтокрила, який розбився біля домашньої арени клубу після матчу Лестер – Вест Хем, 27 жовтня.

Про це клуб повідомив на офіційному сайті.

"З глибоким жалем і розбитим серцем ми підтверджуємо, що власник Лестера Вічай Шрівадданапрабха, був серед тих, хто трагічно загинув в суботу ввечері, коли вертоліт, що перевозив його та ще чотирьох осіб, розбився біля стадіону King Power.

Жоден з п'яти чоловік на борту не вижив.

Всі думки в клубі з сім'єю Шрівадданапрабха та сім'ями тих, хто знаходився на борту в цей трагічний час.

В особі Вічая світ втратив велику людину. Людину добра та щедрості, людину, чиє життя визначалося любов'ю, яку він присвятив своїй родині, та тим, кого він так успішно очолював. Лестер був сім'єю під його керівництвом.

Ми будемо підтримувати його погляди на розвиток клубу, який тепер є його спадщиною", – йдеться в заяві.