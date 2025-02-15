Шайба Гранлунда в овертаймі принесла Фінляндії перемогу над Швецією на Турнірі чотирьох націй

У суботу, 15 лютого, пройшов матч другого туру Турніру чотирьох націй, у якому відбулося Північне дербі: Швеція зустрілася з Фінляндією.

Поєдинок команди розпочали у швидкому темпі та за відчутної переваги "тре крунор". Уже на 3-й хвилині шведи опинилися в більшості – Міккола отримав 2 хвилини штрафу за затримку суперника ключкою. Попри гольові шанси, шведські хокеїсти більшість реалізувати не змогли.

Відкрив рахунок у матчі нападник Міка Зібанеджад, який скористався помилкою фінів і влучив голкіперу поміж щитків.

Фіни відігралися трохи більше, ніж за 2 хвилини, вперше влучивши в площину воріт Густафссона. Луостарінен і Лейне втекли в контратаку та реалізували вихід 2 в 1.

За 14 секунд до сирени на перерву Рантанен реалізував більшість і вивів "Суомі" вперед.

2:1 – на користь фінів після першого періоду.

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На другий період шведи вийшли з новим воротарем – Філіппа Густавссона замінив Лінус Ульмарк. Другу 20-хвилинку вже активніше розпочали хокеїсти збірної Фінляндії, однак забили шведи – Далін виявився найспритнішим на п'ятаку і переправив шайбу фактично в порожні ворота. А на 11-й хвилині Ерік Карлссон вивів шведів уперед вдруге в матчі. Захисник Піттсбурга пробив кіпера шикарним кістьовим кидком у ближній верхній кут. За 2 хвилини та 55 секунд Фінляндія знову зрівняла рахунок. Барков проштовхнув шайбу в боротьбі на п'ятачку.

3:3 – перед завершальною 20-хвилинкою.

Третій період пройшов за невеличкою перевагою шведів, проте найнебезпечніший момент мали суперники. Захисники "Суомі" викидали шайбу з власної зони, відбуваючи меншість, і в той момент Алєксандер Барков вискочив з боксу для відбування штрафу та вийшов віч-на-віч з Ульмарком, але переграти голкіпера не зумів.

Кінцівку основного часу обидві команди провели активно, намагаючись вирвати перемогу, однак гра перейшла в овертайм.

Фіни, які мали загалом трохи менше моментів, ніж шведи, дуже швидко закрили питання про переможця. Їм вистачило менше двох хвилин, щоб вирвати перемогу в овертаймі. Дебютною шайбою на турнірі відзначився представник Даллас Старз Мікаель Гранлунд – перемога Фінляндії 4:3.

Турнір чотирьох націй-2025

2 тур, 15 лютого

Швеція – Фінляндія 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 8:35 Зібанеджад, 1:1 – 10:58 Лунделл (Луостарінен, Лайне), 1:2 – 19:46 Рантанен (Лайне, Ахо, більшість), 2:2 – 25:06 Далін (Ерікссон Ек., Реймон), 3:2 – 30:32 Карлссон (Нюландер, Хедман), 3:3 – 37:05 Барков (Какко, Мяяття), 3:4 – 61:04 Гранлунд.

За підсумками цієї зустрічі Фінляндія вирвалася на третє місце загальної таблиці – ообидві команди мають по два очки, проте за рахунок результату в очному поєдинку фіни йдуть вище за шведів.

Варто зазначити, що обидві збірні зберігають шанси на фінал турніру. Але багато що може вирішитися вже цієї ночі, коли зіграють США та Канада. Цей поєдинок розпочнеться о 03:00 за київським часом.